Amichevoli Serie A: doppietta di Taremi, 6 gol della Roma

CalcioWeb

Buona la prima per l’Inter. La squadra di Simone Inzaghi ha vinto per 3-2 in rimonta contro gli svizzeri del Lugano nella prima amichevole estiva, disputata nel centro sportivo interista ad Appiano Gentile. Protagonista Taremi, autore di una doppietta, e Correa, mentre per il Lugano è andato in gol Przybylko con una doppietta.

Buone indicazioni per il tecnico soprattutto da Taremi, schierato tra i titolari insieme all’altro neoarrivato Martinez in porta. Dal 1′ anche Bisseck, Mkhitaryan, Carlos Augusto e Correa, oltre ai tanti giovani aggregati alla prima squadra per le assenze.

Sei gol della Roma

La Roma vince 6-1 contro il Latina il primo test della stagione. Due i volti nuovi: quello di Enzo Le Fee e Buba Sangaré. Daniele De Rossi riparte dal 4-3-3 e dopo un avvio che vede i giallorossi passare in svantaggio con la rete di Capanni, salvo poi cominciare la rimonta con Dybala. Poi in gol Solbakken, Pisilli, Le Fèe, e Graziani due volte.