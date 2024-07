Assemblea di Lega A convocata d’urgenza: la data e i temi caldi

CalcioWeb

Assemblea di Lega A convocata d’urgenza per venerdì prossimo, 26 luglio, esclusivamente in videoconferenza e alle 10,15 in seconda convocazione. È quanto dichiarato dalla Lega di Serie A con un comunicato ufficiale. Tra gli argomenti all’ordine del giorno i diritti tv nazionali e internazionali delle prossime stagioni l’esame della richiesta delle società sul diritto d’archivio corrente.