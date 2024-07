Austria-Turchia, diluvio di emozioni: il match fra le outsider è la partita più bella di Euro 2024

CalcioWeb

Piove a dirotto su Lipsia e se le condizioni meteo sono tutt’altro che metaforiche, sulla Red Bull Arena viene giù anche un diluvio di emozioni. Austria-Turchia non era propriamente l’ottavo di finale ‘da copertina’ di Euro 2024 e invece ha strappato applausi. Una sorpresa, ma fino a un certo punto.

Si sono affrontate due squadre, diverse nel loro modo di intendere calcio, ma ugualmente intriganti. Da una parte l’Austria del ‘der professor’, Ralf Rangnik, l’uomo che ha rivoluzionato il calcio tedesco con idee tattiche e metodi di allenamento innovativi: la sua squadra è compatta e quadrata, gioca un calcio efficace anche senza grandi qualità individuali.

Dall’altra parte la Turchia di Vincenzo Montella, anima italiana unità a qualità e potenziale futuro davvero intrigante con Guler, Yildiz, Akturkoglu e Ylmaz che davanti possono regalare spettacolo (il tutto, senza Calhanoglu).

Austria-Turchia: il racconto della partita

Una gara accesa e vibrante, nella quale le due squadre si sono affrontate a viso aperto. Montella ha preparato un bell’esame davanti al prof. Rangnick, la sua Turchia è riuscita a rompere la quadratura austriaca e a passare in vantaggio dopo 1 minuto di gioco con Demiral, abile a deviare sottomisura un pallone sporco rimasto in area da corner. Demiral che si improvvisa bomber, nuovamente su corner, anche nella ripresa: colpo di testa, specialità della casa, per lo 0-2.

L’Austria però non ci sta e alza i ritmi: il forcing viene premiato con l’1-2 firmato Gregoritsch. Nel finale saltano un po’ gli schemi, sotto la pioggia battente i ribaltamenti di fronte sono continui ma i portieri abbassano la saracinesca: Pentz ferma Ylmaz nell’uno contro uno negandogli il gol vittoria; a tempo scaduto Gunok fa una parata senza senso su colpo di testa da pochi passi di Baumgartner che trasforma la sua esultanza in uno spasmo di rabbia e incredulità.

Finisce 1-2 per la Turchia che vola ai quarti di finale contro l’Olanda. Tutti i calciatori si accasciano sul prato della Red Bull Arena: i turchi felici, gli austriaci con le lacrime che si mischiano alla pioggia. Tutti sfiniti, dopo uno spettacolo che nessuna big fin qui è riuscita a regalare.

Il tabellone degli ottavi di Euro 2024

Spagna-Georgia 4-1

Germania-Danimarca 2-0

Portogallo-Slovenia 3-0 (dcr)

Francia-Belgio 1-0

Romania-Olanda 0-3

Austria-Turchia 1-2

Inghilterra-Slovacchia 2-1 (dts)

Svizzera-Italia 2-0