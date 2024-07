Balotelli in vacanza: barcolla, cade a terra e non riesce a rialzarsi | VIDEO

CalcioWeb

Un VIDEO di Mario Balotelli è diventato virale sui social: cade a terra, tenta di rialzarsi ma ricade, poi riprova ancora e finalmente riesce a rimettersi in piedi. Il protagonista delle immagine è l’attaccante ex Milan e Inter, polemico nelle ultime ore per la mancata convocazione a Euro 2024.

Il video è stato girato la notte scorsa Lignano Sabbiadoro: Balotelli è stato ripreso in strada in condizioni considerate discutibili. L’ex calciatore della Nazionale prima fa molta fatica a camminare, poi si accascia a terra. Prova a rialzarsi ma il tentativo è ancora più goffo. Le immagini in poco tempo sono diventate virali sui profili X e Tik Tok.