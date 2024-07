Bellingham ha le pal** e le mostra: il gestaccio fa infuriare la Slovacchia | VIDEO

Jude Bellingham è stato l’uomo copertina della partita tra Inghilterra e Slovacchia. Il centrocampista inglese ha segnato il gol del pareggio a tempo quasi scaduto, precludendo alla Slovacchia una vittoria storica e tenendo in vita l’Inghilterra, poi ha esultano in maniera piuttosto polemica. Bellingham, dopo la rovesciata, ha esultato insieme a Kane (autore poi del gol vittoria) alla sua solita maniera, con le braccia larghe.

Successivamente però, nel ritornare nella sua metà campo, avrebbe rivolto un brutto gesto alla panchina della Slovacchia: Bellingham si è toccato le parti intime e poi si è messo una mano alla bocca. Il gesto è stato accolto in maniera negativa dalla Slovacchia. Nel post gara, Bellingham ha spiegato che il gesto era rivolto ad alcuni suoi amici presenti allo stadio.

Jude Bellingham gesture to the Slovakian bench after he scored

Any surprised? He’s a good player with a bad attitude. Kobbie Mainoo would never pic.twitter.com/moepvNcWYP

— Kara (@UTDKara) July 1, 2024