Il doppio annuncio di Benedetta Boeme: la rottura con Calafiori e la nuova squadra del difensore

Benedetta Boeme, ormai ex fidanzata di Riccardo Calafiori, ha fornito interessanti indicazioni sulla sua vita privata e sul futuro del difensore. L’annuncio è arrivato sul profilo Tik Tok.

“Molti di voi mi hanno chiesto cosa stia succedendo nella mia vita ultimamente, così ho deciso di chiarire che io e Riccardo non stiamo più insieme, almeno per il momento. Non so se lo supereremo, ma ne dubito. Ho avuto bisogno di un po’ di tempo per metabolizzare quanto successo negli ultimi 3-4 giorni, e ne ho ancora bisogno”.

“Grazie a tutti coloro che mi hanno mostrato il video circolato su TikTok questa settimana. L’ho apprezzato, era importante per me sapere la verità. L’ho guardato molte volte, cercando una motivazione per perdonare, ma non ce l’ho fatta. E’ stata una decisione difficile, nessuno di noi voleva questo. Non tollererò qualsiasi forma d’odio nei miei o nei suoi confronti”. Infine la notizia di calciomercato: “gli auguro il meglio all’Arsenal, ha tutto il mio supporto”.