Bologna vicino a Hummels: il nodo da sciogliere e le possibili alternative

Il Bologna attende di capire come e quando si chiudere la trattativa con l’Arsenal per Riccardo Calafiori e come poter investire sul mercato parte dei 50 milioni pattuiti che andranno nelle casse dei rossoblu (il 50% andrà al Basilea). Ceduto il centrale azzurro ci sarà bisogno di rimpiazzarlo. Il nome caldo per la difesa del Bologna è quello di Mats Hummels, finalista dell’ultima Champions League con il Borussia Dortmund.

Il calciatore gradirebbe la destinazione e anche la possibilità di giocare la prossima Champions League, ma chiede 3 milioni di euro netti, cifra che rappresenta, al momento, il vero ostacolo alla chiusura della trattativa.

Le eventuali alternative sono rappresentate da Jaka Bijol, per il quale l’Udinese chiede però 20 milioni, stessa cifra che il Marsiglia vorrebbe per Leonardo Beledri. Più economico Martin Erlic, retrocesso con il Sassuolo.