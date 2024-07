“Buongiorno a tutti”, De Laurentiis ufficializza un colpo al Napoli: una squadra sempre più italiana per Conte

CalcioWeb

“Buongiorno a tutti”: con questo messaggio social il presidente Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato l’arrivo al Napoli di Alessandro Buongiorno, forte difensore centrale proveniente dal Torino. L’intesa tra club è stata raggiunta sulla base di 35 milioni di euro più 5 di bonus.

“La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Buongiorno dal Torino. Alessandro Buongiorno è stato il giocatore che ha intercettato il maggior numero di passaggi nella Serie A 2023/24: 69, almeno 10 in più rispetto a chiunque altro. Alessandro Buongiorno è stato il difensore che ha vinto il maggior numero di duelli nelle ultime due stagioni di Serie A (da inizio 2022/23) – 369. Nell’ultima stagione di Serie A, Alessandro Buongiorno ha realizzato tre reti, dopo che aveva segnato un solo gol in tutte le sue precedenti quattro stagioni in massima serie”, si legge sul sito del Napoli.

Una squadra sempre più italiana

Il Napoli di Antonio Conte prende forma e parla sempre più italiano. Nell’11 titolare proposto dall’ex Ct della Nazionale italiana potrebbero essere 5 i calciatori italiani. In porta spazio ancora a Meret, in difesa all’ultimo arrivato Buongiorno. A centrocampo gli italiani sono sugli esterni: Di Lorenzo, fresco di conferma dopo le ultime incomprensioni, e il nuovo acquisto Spinazzola.

In attacco Politano potrebbe conquistarsi una maglia da titolare. Il dubbio principale è rappresentato dal modulo: Antonio Conte potrebbe valutare due schieramenti, il 3-5-2 o il 3-4-3. Nel primo caso potrebbe farne le spese proprio l’attaccante italiano.