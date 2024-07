Calafiori-Arsenal, intrigo di mercato: la Roma pronta alla battaglia legale

CalcioWeb

La cessione di Riccardo Calafiori all’Arsenal rischia di diventare un vero e proprio intrigo di mercato. L’operazione è ormai definita, secondo le cifre pubblicate da “La Gazzetta dello Sport”, si parla di circa 45 milioni. Una metà andrà nelle casse del Bologna, il restante 50% in quelle del Basilea, come da clausola presente nel contratto riguardo alla rivendita futura. Fin qui, nulla da segnalare. Poi entra in gioco la Roma.

La Roma vuole una percentuale sulla cessione di Calafiori

Secondo quanto riporta il club giallorosso, circa 8 milioni dei 22.5 che spetterebbero al Basilea dovrebbero finire nelle casse della squadra capitolina. Il motivo riguarda una clausola presente nel contratto ai tempi del passaggio di Riccardo Calafiori al Basilea nel 2022: cessione da 2.5 milioni di euro più il 40% della futura rivendita. Un anno dopo il calciatore era stato venduto al Bologna per 4 milioni, poco più di 1.5 erano finiti nelle casse della Roma.

Secondo la Roma però, essendo che il Basilea guadagnerà dalla cessione di Calafiori anche il 50% di quanto incasserà al Bologna, una fetta dovrà comunque andare ai giallorossi. In breve, la Roma vuole far valere il 40% che le spetta di diritto sull’intera operazione composta da cessione dal Basilea al Bologna (già incassata) e futura rivendita (dal Bologna all’Arsenal). Secondo il Basilea, invece, la futura rivendita riguarda solo la parte fissa dell’operazione ed è stata già completata. I legali dei due club stanno analizzando l’accordo punto per punto con la Roma che si è irritata con il Basilea, secondo la ‘Rosea’, e vorrebbe andare a fondo nella vicenda.