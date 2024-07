Dramma nel calcio, attaccante muore in ospedale: era stato colpito da infarto | NOME e FOTO

CalcioWeb

Un’altra tragedia ha sconvolto il mondo del calcio: è morto Ahmed Refaat, calciatore del Modern e della nazionale egiziana. La notizia è stata confermata direttamente dal club di appartenenza.

“Con grande dolore e tristezza, Modern Sport Club annuncia la morte di Ahmed Refaat, giocatore della prima squadra e della nazionale egiziana. A seguito di un forte peggioramento delle sue condizioni di salute, il ragazzo è stato trasferito in ospedale. Il club porge le sue sincere condoglianze alla famiglia del giocatore e ai tifosi egiziani”, si legge sui social del club.

La storia di Ahmed Refaat

Ahmed Refaat è stato un calciatore egiziano classe 1993, di ruolo ala. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di ENPPI, Zamalek, Al-Ittihad, Al-Masry e Al-Wahda.

Lo scorso 11 marzo il calciatore era collassato in campo durante il match di campionato tra il Modern Sport Future FC e l’Al-Ittihad. In seguito al malore era stato in coma per 9 giorni, poi una leggera ripresa. Adesso la terribile notizia della morte.

