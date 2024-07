Calciomercato Avellino, giornata di annunci: portiere e centrocampista

CalcioWeb

L’Avellino continua a muoversi sul fronte calciomercato con il chiaro obiettivo di disputare una stagione importante nel prossimo campionato di Serie C. Nel frattempo il club ha ufficializzato un doppio innesto in entrata.

“Tribuzzi è dell’Avellino, Alessio è tornato in biancoverde siglando un contratto triennale”. Si tratta di un centrocampista centrale protagonista nel corso della carriera con le maglie di Latina, Frosinone e Crotone.

Innesto in porta

E’ fatta anche per l’arrivo in porta di Mattia Guarnieri, ex Palermo. “Il portiere ha sottoscritto un contratto annuale con il club”, si legge sul sito del club. Il classe 2000 ha indossato anche le divise di Fondi, Fasano, Casarano, Cerignola, Muravera, OTP e KFA.