Calciomercato Avellino, rottura con Cionek: offerte da Serie B e C

Il calciomercato estivo entra sempre più nel vivo e le squadre italiane sono in contatto alla ricerca di affari per la prossima stagione. Un calciatore ancora in grado di imporsi ad alti livelli è Thiago Cionek, difensore di grande esperienza e protagonista in Italia con le maglie di Padova, Modena, Palermo, Spal, Reggina e Avellino.

Il difensore è legato da un altro anno di contratto con l’Avellino ma non figura nell’elenco dei convocati per il ritiro per San Gregorio Magno. Il classe 1986 è in rottura con l’Avellino ed è alla ricerca di un’altra squadra per la prossima stagione.

Il futuro di Cionek

Cionek e l’Avellino sono sul piede di guerra dopo la mancata convocazione per il ritiro. Le qualità di Cionek non sono assolutamente in discussione: stiamo parlando di un leader dentro e fuori dal campo e di un grandissimo professionista.

Secondo notizie verificate dalla nostra redazione, il futuro di Cionek dovrebbe essere ancora in Italia. Sul calciatore è forte l’interesse delle squadre di Serie B e di un club di alta classifica in Serie C.