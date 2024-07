Calciomercato Bari, sorpasso in volata: è fatta per il nuovo attaccante

CalcioWeb

Il Bari di Moreno Longo prende sempre più forma. La società del presidente De Laurentiis è attivissima sul calciomercato con il chiaro obiettivo di riscattare l’ultima stagione deludente in Serie B. Al momento non è una delle favorite alla vittoria finale ma la situazione potrebbe cambiare nei prossimi mesi.

Il Bari ha sfogliato la margherita sulla scelta del nuovo attaccante, poi è arrivato lo scatto decisivo. E’ fatta per l’arrivo in biancorosso di Andrija Novakovich, attaccante statunitense con cittadinanza serba. La trattativa è stata definita in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A. Già nella giornata di oggi, martedì 23 luglio, è atteso in ritiro.

Chi è Andrija Novakovich

Andrija Novakovich è un calciatore statunitense con cittadinanza serba. Si tratta di una punta centrale, forte fisicamente e dotato di una discreta corsa e progressione. Il suo punto di forza è anche la ‘protezione’ della palla. In carriera ha indossato le maglie di Reading, Telstar, Fortuna Sittard, Frosinone, Venezia e Lecco.