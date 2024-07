Calciomercato Bari, svolta in attacco: è un lusso per la categoria

CalcioWeb

La svolta in casa Bari. La dirigenza inizia a muoversi sul calciomercato e nella giornata di giovedì 18 luglio è stata definita una trattativa molto importante in attacco. Dopo il colloquio tra De Laurentiis e Moreno Longo, la dirigenza ha deciso di correre ai ripari.

Secondo le ultime notizie è fatta per l’arrivo a Bari di Kevin Lasagna, attaccante di grande esperienza anche in Serie A. Il calciatore italiano non ha bisogno di presentazioni, si è sempre dimostrato un ottimo attaccante con le maglie di Carpi, Udinese e Verona. Nel 2023-2024 anche l’esperienza al Fatih Karagümrük.

I dettagli dell’accordo

Kevin Lasagna ha accettato il corteggiamento del Bari e presto sarà a disposizione di Moreno Longo. Il calciatore e il club biancorosso hanno raggiunto l’accordo economico e anche l’intesa tra club è ormai nella fase finale in prestito con obbligo di riscatto. Il Bari ha superato la concorrenza della Salernitana.