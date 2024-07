Calciomercato Cagliari, fatta per Luperto e altri 3 in arrivo

CalcioWeb

Dopo l’annuncio dell’arrivo di Davide Nicola in panchina, il Cagliari ha definito anche una mossa di calciomercato. Il difensore Sebastiano Luperto passa dall’Empoli al Cagliari: non è ancora ufficiale, ma oggi sono in programma le visite mediche.

La trattativa si è sbloccata nella giornata di venerdì. Già dalla prossima settimana il centrale dovrebbe essere regolarmente a disposizione del tecnico.

Gli altri nomi

Intanto, con l’arrivo di Nicola la società rossoblù potrebbe perfezionare anche altri tre acquisti: Zortea e Piccoli dall’Atalanta e Felici dalla Feralpisaló.