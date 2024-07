Calciomercato Catania: ufficiale l’arrivo di un difensore dal Monza

CalcioWeb

Nuovo colpo di calciomercato del Catania per la difesa. La società comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’ A.C. Monza il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Armando Anastasio, che ha sottoscritto un contratto pluriennale legandosi alla nostra società fino al 30 giugno 2027.

Chi è Armando Anastasio?

Nato il 24 luglio 1996 a Napoli, il difensore è cresciuto calcisticamente nel Napoli, collezionando 6 presenze nelle nazionali giovanili under 18 e under 19.

In carriera, ha conquistato due promozioni: nel 2018 in A, con il Parma, e nel 2020 in B, con il Monza. Nella serie cadetta e in C, ha indossato anche le maglie del Carpi, del Cosenza, del Pordenone, del Padova, dell’Albinoleffe, della Reggiana, della Pro Vercelli e della Casertana (39 presenze con 2 gol e 4 assist nella scorsa stagione). Al suo attivo anche un’esperienza con il Rijeka; con la formazione croata, nel 2020, ha disputato 3 gare in Europa League.