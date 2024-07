Calciomercato Catania, colpo in difesa: arriva Di Gennaro

CalcioWeb

Il difensore Matteo Di Gennaro è un nuovo calciatore del Catania, club con il quale ha firmato un contratto triennale in questa sessione di calciomercato. Il giocatore ha conquistato tre promozioni in Serie B centrata nelle ultime quattro stagioni, l’ultima con la Carrarese.

Il comunicato della società

“Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Carrarese Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Di Gennaro, che ha sottoscritto un contratto triennale legandosi alla nostra società fino al 30 giugno 2027.

Il difensore centrale, nato il 2 giugno 1994 a Sant’Elpidio a Mare (Fermo), ha conquistato tre promozioni dalla C alla B: nel 2023/24 con la Carrarese, realizzando 4 gol nell’arco delle 37 presenze sommate tra campionato e playoff; nel 2022/23 con la Feralpisalò, prima nel girone B; nel 2020/21 con l’Alessandria, vincendo i playoff. Con la squadra piemontese e con il Livorno, il neo-rossazzurro ha collezionato complessivamente 75 presenze nella serie cadetta, firmando 4 reti.

Cresciuto calcisticamente nelle formazioni Primavera del Parma e dell’Ascoli, con i marchigiani ha avviato la sua carriera in C, categoria in cui ha giocato anche con il Renate e la Triestina.“