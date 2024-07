Calciomercato Catania, per la difesa arriva Marco Ierardi: i dettagli

CalcioWeb

Nuovo colpo di calciomercato per il Catania che annuncia l’arrivo di Mario Ierardi dal Vicenza. Il calciatore si lega al club per due anni con opzione per la stagione 2026/27.

Il comunicato del club

“Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società LR Vicenza il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mario Ierardi, che ha sottoscritto un contratto biennale legandosi al nostro club fino al 30 giugno 2026 con opzione per la stagione 2026/27.

In biancorosso, il difensore centrale ha realizzato 8 reti e firmato 6 assist nell’arco delle 60 gare disputate tra Serie B, Serie C, Coppa Italia e Coppa Italia Serie C, vinta nel 2023.

Tra i cadetti, nella seconda parte del 2023/24, un’ulteriore esperienza con il Lecco. Nato il 19 febbraio 1998 a Magenta (Milano) e cresciuto calcisticamente nel Genoa, ha collezionato in avvio di carriera 7 presenze nelle nazionali giovanili under 18 e under 19.

In C, il neo-rossazzurro ha indossato anche le maglie del Sudtirol, del Pescara e del Ravenna.”