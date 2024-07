Calciomercato Catanzaro, il centrocampista arriva dalla Roma: lo manda De Rossi

CalcioWeb

Il Catanzaro di Fabio Caserta inizia a prendere sempre più forma. Il club giallorosso continua a programmare il futuro dopo il ribaltone in panchina con l’addio del tecnico Vivarini. La situazione è ancora in alto mare e l’obiettivo per la prossima stagione in Serie B non è chiaro.

Il club è in chiusura per l’arrivo di un rinforzo di calciomercato dalla Roma: il Catanzaro ha definito nelle ultime ore l’arrivo di Riccardo Pagano, 19enne centrocampista. Il calciatore è considerato un pupillo del tecnico Daniele De Rossi.

Chi è Riccardo Pagano

Riccardo Pagano è un centrocampista centrale della Roma classe 2004. Cresciuto nella Roma, il calciatore è stato protagonista della trafila del club giallorosso. E’ stato convocato anche in prima squadra da José Mourinho e ha fatto il suo esordio in Serie A nel 2023. E’ anche nel giro nelle nazionali giovanili dell’Italia.