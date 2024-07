Calciomercato Catanzaro, arriva Turicchia dalla Juventus: “mi ispiro a De Sciglio”

CalcioWeb

Il Catanzaro non si ferma più. Il club giallorosso ha definito un innesto interessante di calciomercato per la prossima stagione in Serie B: è fatta per l’arrivo dalla Juventus del terzino sinistro Riccardo Turicchia.

“Arriva al Catanzaro, in prestito dalla Juventus, il terzino sinistro Riccardo Turicchia”, si legge sul sito.

Chi è Riccardo Turicchia

Il calciatore di Imola, classe 2003, cresciuto nelle giovanili del Cesena e nella Primavera della Juve, ha disputato le ultime due stagioni nella formazione Next Gen del club bianconero (30 presenze e due gol nello scorso campionato), ed è nel giro della nazionale Under 21 dopo le esperienze nelle altre giovanili azzurre.

Ha esordito in giallorosso nella sfida amichevole contro il Cagliari.

“Sono felicissimo di far parte di questa grande squadra – commenta Turicchia – e se ho avuto questa opportunità lo devo alla Juventus, che in sei anni mi ha trasmesso molti valori e insegnato tantissimo, soprattutto a dare sempre il massimo”.

Nell’esperienza alla Juve anche tanti allenamenti con la prima squadra: “l’intensità della Serie A non si può spiegare. Mi ispiro a Mattia De Sciglio, durante gli allenamenti gli ho parlato e chiesto consigli”. Parlando delle sue caratteristiche, Turicchia si descrive come “un calciatore abbastanza tecnico, di corsa”, ma anche duttile: “sono un terzino sinistro ma negli anni ho giocato anche a destra“. Non vede l’ora di misurarsi in una piazza molto calda: “cercherò di dare sempre il 100 per cento quando indosso la maglia ed entro in campo”.