Calciomercato Catanzaro, ufficiale la cessione di Sounas: la nuova squadra dell’ex Reggina

Il Catanzaro ha ufficializzato la cessione di Dimitrios Sounas, centrocampista grande protagonista delle ultime stagioni. L’ex Reggina ha raggiunto l’accordo con l’Avellino, club sempre più ambizioso.

“L’US Catanzaro 1929 comunica la cessione, a titolo definitivo, di Dimitrios Sounasall’US Avellino 1912. La società ringrazia il centrocampista greco per la professionalità dimostrata e il supporto dato alla squadra nel periodo in cui ha vestito la maglia giallorossa, augurandogli il meglio per il futuro sia dentro che fuori dal campo”, scrive il Catanzaro.

“L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dall’ U.S. Catanzaro 1929, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dimitrios Sounas”, è invece il messaggio dell’Avellino.

Chi è Sounas

Nato a Chalkidiki (Grecia) il 12 agosto 1994, è un centrocampista. Cresciuto tra le giovanili dell’Aris Salonicco, in carriera ha indossato le maglie del club in cui è cresciuto, Apollon Smyrnis (Grecia), poi Monopoli, Reggina, Perugia e Catanzaro.

In totale nei campionati professionistici italiani ha collezionato 242 presenze, divise tra serie B, serie C, Coppa Italia, Coppa di C, playoff di serie B, playoff di serie C e supercoppa di serie C, realizzando 22 reti e fornendo 33 assist.

Prima di approdare in Italia per lui anche 53 presenze nei campionati greci nelle quali ha realizzato 2 reti e fornito 2 assist.