Sarebbe alle battute finali un doppio colpo di calciomercato da parte della Cavese pronto a chiudere gli ingaggi di due giocatori di proprietà del Napoli. Si tratta dei due attaccanti Pasquale Marranzino, classe 2004, e Gianluca Vigliotti, classe 2005.

Marranzino nella passata stagione, ha collezionato 11 presenze con una rete, in Coppa Italia Serie C, con la maglia della Juve Stabia, mentre Vigliotti ha messo a segno 14 gol in 31 presenze con la maglia della Primavera azzurra.