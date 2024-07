Calciomercato Cesena, doppio blitz per centrocampista e attaccante

CalcioWeb

Il Cesena è reduce dalla promozione in Serie B e le prospettive per il prossimo campionato cadetto sono interessanti. Il club ha deciso di affidare la panchina a Michele Mignani e le parti sono in contatto per definire l’organico della prossima stagione.

Il faro del centrocampo del Cesena potrebbe essere Mattia Maita, un fedelissimo proprio di Mignani. Il centrocampista è di proprietà del Bari e le parti sono in contatto per definire l’eventuale trasferimento.

Il nome dell’attaccante

Il Cesena ha individuato anche il nome dell’attaccante: Mirko Antonucci. Il classe 1999 è un attaccante esterno bravo a disimpegnarsi a destra e a sinistra. Si tratta di un calciatore imprevedibile e dotato di buona tecnica. Ex Roma, nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Cosenza ma è di proprietà dello Spezia.