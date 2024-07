Calciomercato Cesena, un’ufficialità e un contratto depositato

CalcioWeb

Il Cesena ha ufficializzato un’altra operazione di calciomercato e si prepara ad una stagione da grande protagonista nel campionato di Serie B. L’obiettivo è la salvezza con prospettive da playoff. E’ ufficiale l’arrivo di Joseph Ceesay.

“Cesena FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dalla società Malmö FF le prestazioni sportive del difensore Joseph Ceesay. Nato a Stoccolma nel 1998, Ceesay cresce nel settore giovanile del Djurgården e fa il suo esordio tra i professionisti in Superettan, seconda divisione svedese, nel 2017 tra le fila dell’IK Frej Täby.

Dopo le esperienze con IK Brage e Dalkurd FF, nel 2020 debutta in Allsvenskan, prima divisione svedese, con la maglia dell’Helsingborg IF, mentre nelle due stagioni successive si trasferisce al Lechia Gdansk in Ekstraklasa, massima serie polacca, dove colleziona 34 presenze e 2 reti.

Nel 2022 torna in Svezia e si unisce al Malmö FF con cui esordisce in Europa League, giocando 8 partite e mettendo a segno una rete, mentre nella stagione seguente è tra i protagonisti della doppia vittoria degli svedesi in Campionato e in Coppa Nazionale. Da marzo ad oggi veste la maglia del Norrköping, superando il traguardo delle 50 presenze in Allsvenskan”.

Depositato un contratto

Il Cesena ha definito l’arrivo di un altro rinforzo sugli esterni. Il club ha deposito il contratto per l’acquisto di Simone Bastoni dallo Spezia.