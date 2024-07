Calciomercato Cittadella, operazione con il Sassuolo: ufficiale il nuovo centrocampista

CalcioWeb

Giornata di ufficialità sul calciomercato del Cittadella. Il club continua a confermarsi una realtà nel campionato di Serie B e l’obiettivo è quello di disputare una stagione tranquilla da possibile outsider. E’ ufficiale l’arrivo del centrocampista Federico Casolari dal Sassuolo.

“L’A.S. Cittadella comunica l’acquisizione delle prestazioni sportive di FEDERICO CASOLARI. Centrocampista classe 2003 cresciuto nel Settore giovanile del Sassuolo, lo scorso anno in prestito al Gubbio. A Federico il nostro benvenuto in granata e un grosso in bocca al lupo per il prossimo campionato di Serie B con i nostri colori”.