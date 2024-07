Calciomercato Como, colpo iracheno: mossa a sorpresa in attacco

CalcioWeb

Il calciomercato del Como regala un’altra mossa a sorpresa: il club ha annunciato di aver acquistato un giovane talento iracheno: Ali Jasim dall’Al-Kahrabaa.

“Il giocatore ha completato oggi le visite mediche a Parigi, dove si sta preparando per le Olimpiadi, e ha firmato un contratto triennale con il club”, si legge nella nota della società.

Chi è Ali Jasim

Ali Jasim ha già all’attivo 13 presenze nella selezione senior della nazionale, tra le quali alcune prestazioni di spicco nella Coppa d’Asia Under 23, dove è stato nominato capocannoniere del torneo.

“Crediamo che Jasim sia un giocatore di grande qualità – spiega Cesc Fàbregas – che abbia il potenziale per crescere rapidamente qui con noi a Como. Ha già dato prova di grandi prestazioni in nazionale e in Asian Champions League e speriamo che questo si traduca in un impatto in Italia il prima possibile nella prossima stagione”.

Le parole del calciatore

“È una tappa importante nella mia carriera calcistica – spiega il giocatore – e sono grato a tutti coloro che mi hanno sostenuto e aiutato a raggiungere questo traguardo. Sono felice di iniziare questo nuovo capitolo in Italia e non vedo l’ora di dare il meglio di me con il Como. Prometto di lavorare duramente per raggiungere il successo con il club e rendere orgoglioso il popolo iracheno”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ComoFootball (@comofootball)