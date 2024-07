Calciomercato Como, contatto con la Juventus: un altro nome importante

CalcioWeb

E’ un Como sempre più grandi firme. Dopo la promozione nel campionato di Serie A, la dirigenza non ha intenzione di fermarsi e prepara una squadra molto competitiva per la prossima stagione. Le mosse di calciomercato sono sempre più importanti e la piazza è in delirio.

Secondo quanto riferito da Sky Sport il Como avrebbe fatto un sondaggio con la Juventus per il centrocampista Arthur, in uscita dai bianconeri dopo le valutazioni di Thiago Motta.

Le altre squadre

L’ostacolo principale alla fumata bianca è soprattutto l’ingaggio del calciatore. Il 27enne è seguito anche dall’Inghilterra, soprattutto Everton e Leicester.