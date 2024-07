Como, ufficiale il colpaccio Varane: le prime parole esaltano i tifosi

CalcioWeb

La notizia era nell’aria ormai da tempo, adesso è arrivata anche l’ufficialità: Raphael Varane è un calciatore del Como. La conferma è arrivata dal club attraverso un comunicato.

“Il Como 1907 è lieto di annunciare l’ingaggio del difensore francese Raphaël Varane, la scorsa stagione al Manchester United, con un contratto di due anni con opzione di prolungamento. Considerato uno dei migliori difensori della sua generazione, Varane ha vinto tre titoli de La Liga e quattro Champions League durante la sua permanenza al Real Madrid. Il vincitore della Coppa del Mondo 2018 ha anche aiutato il Manchester United a vincere i suoi primi trofei importanti in sei anni, sollevando la Carabao Cup 2023 e poi la FA Cup 2024 allo stadio di Wembley”.

Le dichiarazioni

Cesc Fàbregas, allenatore del Como 1907, ha dichiarato: “Raphaël è un giocatore speciale e il suo ingaggio è la prova dell’ambizione che abbiamo per questo club. Ha vinto tanto in carriera e l’esperienza che ha accumulato in due dei migliori campionati del mondo non può essere sottovalutata. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con lui”.

Il gruppo proprietario ha proseguito: “siamo entusiasti di avere Raphaël nella nostra famiglia, la sua esperienza completerà notevolmente le nostre ambizioni di crescita dentro e fuori dal campo”.

Al momento della firma, Raphaël ha commentato: “sono molto felice ed entusiasta di questo nuovo progetto, non vedo l’ora di iniziare e poter conoscere la squadra e i miei compagni.

All’inizio ero curioso di scoprire di cosa si trattasse e poco dopo ho realizzato quanto questo progetto sia speciale e diverso da tutti gli altri che mi erano stati proposti, quindi ho voluto saperne di più. Una volta che la cosa è diventata concreta è andata subito in cima alla mia lista e siamo riusciti a concludere. Ho molta esperienza ai massimi livelli, e ora poter condividere queste conoscenze per aiutare un club a costruirsi per arrivare in alto è un qualcosa di bellissimo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ComoFootball (@comofootball)