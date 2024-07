Calciomercato Cosenza, il centrocampista arriva dal Cagliari: è considerato il nuovo Barella

CalcioWeb

In attesa di definire la cessione di Gennaro Tutino (la Sampdoria è tornata in vantaggio sul Sassuolo), il Cosenza è pronto a concludere una trattativa di calciomercato per la prossima stagione di Serie B. Il club rossoblù è considerato una possibile outsider per le zone playoff.

Secondo le ultime notizie è fatta per l’arrivo in Calabria di Christos Kourfalidis, calciatore greco del Cagliari. L’operazione è stata definita a titolo definitivo (con diritto di prelazione per i sardi) mentre per il calciatore è pronto un triennale.

Chi è Christos Kourfalidis

Christos Kourfalidis è un calciatore greco classe 2002. Si tratta di centrocampista centrale con capacità di giocare anche da mezzala e in posizione leggermente avanzata. E’ un calciatore dotato tecnicamente e con ottime capacità atletiche e di corsa e per caratteristiche è stato paragonato a Barella. In carriera ha indossato anche le maglie di Foggia e Feralpisalò.