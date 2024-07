Calciomercato Cosenza, la decisione sull’arrivo di José Mauri

CalcioWeb

Un ex Serie A al Cosenza. Il club rossoblù è sempre più ambizioso in vista del prossimo campionato cadetto e l’obiettivo è quello di alzare l’asticella e migliorare il risultato della scorsa stagione. La dirigenza è attivissima sul calciomercato e nelle ultime ore ha preso una decisione sull’ingaggio di José Mauri, calciatore di grande talento ex Parma, Milan ed Empoli.

Secondo le ultime notizie il club calabrese ha deciso di procedere con il tesseramento del calciatore argentino naturalizzato italiano. Josè Mauri è atteso oggi in Calabria per la firma di un contratto annuale. Poi potrà mettersi a disposizione della squadra e del mister Massimiliano Alvini.