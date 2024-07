Calciomercato Cosenza, derby con il Catanzaro e nome importante in attacco

CalcioWeb

Giornata importante sul calciomercato del Cosenza. Il club calabrese continua a muoversi per la prossima stagione e la dirigenza è in contatto con il tecnico Massimiliano Alvini per costruire una squadra all’altezza in grado almeno di lottare per un campionato tranquillo.

Il Cosenza è in corsa per Simone Mazzocchi, attaccante dell’Atalanta. Il calciatore ha maturato esperienza nelle ultime stagioni con le maglie di Sudtirol, Reggiana e proprio Cosenza. Nelle ultime ore si è inserito il Catanzaro e l’affare potrebbe concludersi presto con un altro prestito.

L’attaccante al Cosenza

Il Cosenza è alla ricerca di un attaccante e il nome ha infiammato la piazza. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ il Cosenza ha sondato il Pisa per avere la disponibilità di Ernesto Torregrossa.

L’ex Sampdoria si è sempre dimostrato un lusso per la Serie B ed è considerato uno dei migliori bomber. Nelle ultime stagioni ha indossato anche la maglia del Brescia, nelle esperienze precedenti Trapani, Crotone, Lumezzane, Como e Monza.