Calciomercato Cremonese, Franco Vazquez verso l’addio: indicazioni sulla prossima destinazione

CalcioWeb

Franco Vazquez è stato grande protagonista in tante squadre italiane ma l’ultima stagione alla Cremonese è stata di alti e bassi. In particolar modo si è messo in mostra con le maglie di Palermo e Parma, nel corso della carriera anche le stagioni con Siviglia, Belgrano e Rayo Vallecano.

Il classe 1989 è un calciatore di grande qualità in grado di fare la differenza soprattutto nel campionato di Serie B. Il futuro dell’argentino con cittadinanza italiana è ancora tutto da decidere e non sono da escludere sorprese.

Il futuro di Vazquez

Il futuro di Vazquez sembrava indirizzato verso una conferma alla Cremonese con l’obiettivo di conquistare la promozione in Serie A ma negli ultimi giorni la situazione è cambiata.

Secondo le ultime notizie il calciatore potrebbe lasciare i grigiorossi e anche l’Italia. El ‘Mudo’ potrebbe tornare in patria e sono stati avviati i primi contatti con club argentini.