Calciomercato Cremonese, sogno Gytkjaer per la A: cifre e dettagli dell’operazione

Dopo la promozione sfumata sul più bello nella passata stagione, la Cremonese ha tutta l’aria di voler puntare a un campionato di Serie B da grande protagonista. Il sogno è lo stesso, tornare in Serie A e, magari, farlo senza passare dalla lotteria dei Playoff. Perso Massimo Coda, trasferitosi alla Sampdoria, con Daniel Ciofani che ha concluso la carriera e Okereke rientrato ma destinato a partire, i grigiorossi hanno bisogno di peso offensivo. Il grande colpo del calciomercato della Cremonese potrebbe arrivare proprio in attacco.

Cremonese su Gytkjaer i dettagli dell’operazione

Secondo “La Gazzetta dello Sport”, il sogno del tecnico Giovanni Stroppa sarebbe Christian Gytkjaer, suo pupillo già allenato al Monza nella stagione della storica promozione in Serie A dei brianzoli. Gytkjaer in Serie B è un fattore, in Serie A non ha mai convinto, per questo motivo il Venezia potrebbe decidere di rinforzare il proprio attacco sacrificando il minutaggio del bomber danese che, a quel punto, potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di un ritorno in B da protagonista. Il costo del cartellino si aggira intorno al milione, l’intervento di Stroppa potrebbe risultare decisivo.