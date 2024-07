Calciomercato Crotone, nuovo arrivo in difesa: nome e dettagli

CalcioWeb

Nuovi ingressi in organico per il Crotone, in questa sessione estiva di calciomercato. La società rossoblù ha comunicato il nuovo innesto per la difesa, Filippo Groppelli.

Il comunicato del club

“Il Football Club Crotone è lieto di annunciare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Groppelli. Classe 2003, 21 anni da compiere il prossimo 23 dicembre, il giovane terzino sinistro è reduce dall’esperienza alla Giana Erminio in Serie C dove ha collezionato ben 37 presenze stagionali. Groppelli si è legato ai colori rossoblù per i prossimi tre anni. Benvenuto nella famiglia Crotone, Filippo!“