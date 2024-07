Calciomercato, De Gea verso la Serie A: la destinazione è pazzesca

CalcioWeb

Il portiere David De Gea è svincolato da oltre un anno e continua la ricerca ad un progetto ambizioso per la prossima stagione. Le qualità dello spagnolo non sono in discussione: stiamo parlando di uno dei migliori estremi difensori in circolazione e un punto di riferimento del passato della Nazionale spagnola.

L’esperienza più importante in carriera è stata con la maglia del Manchester United: De Gea è stato il calciatore non britannico con più presenze con i Red Devils. In carriera ha indossato anche la divisa dell’Atletico Madrid.

La prossima squadra

Secondo quanto riferito da Sky Sport il Genoa sta valutando il profilo del portiere spagnolo. La squadra di Gilardino è alla ricerca di un portiere dopo l’addio con Martinez, passato all’Inter.

La trattativa di calciomercato con Kotarski del Paok non è decollata ed i rossoblù hanno cambiato obiettivo. Il nome in pole è quello di De Gea, svincolato dopo oltre 600 partite da professionista e oltre 10 anni allo United.