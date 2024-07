Calciomercato Empoli, duello con il Pisa per Rivas: la situazione, occhio a Inzaghi

CalcioWeb

Duello di calciomercato che incrocia i destini di Empoli e Pisa, entrambe interessate a un calciatore. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, entrambe le formazioni toscane hanno messo nel mirino Rigoberto Rivas, esterno offensivo honduregno in forza all’Hatayspor.

Cresciuto nelle giovani dell’Inter, già visto in Italia con la maglia della Reggina nelle stagioni 2019-2020 e 2021-2022, Rivas si è fatto notare per le ottime qualità di corsa e dribbling, mettendo a segno anche 10 gol e 5 assist in oltre 100 partite in Serie B. In Turchia ha firmato 5 gol e 4 assist in 29 partite. Il valore di mercato del calciatore è di circa 2 milioni di euro.

L’Empoli sembra in vantaggio ma attenzione al fattore Pippo Inzaghi che ha già allenato il ragazzo a Reggio Calabria: una sua chiamata potrebbe fare la differenza.