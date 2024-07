Calciomercato Empoli, il nome dell’attaccante e due possibili ritorni

CalcioWeb

E’ pronto a decollare anche il calciomercato dell’Empoli. Il club azzurro prepara una mezza rivoluzione dopo l’addio con il tecnico Davide Nicola e l’arrivo in panchina di Roberto D’Aversa. La dirigenza è attiva in entrata e uscita per costruire una squadra all’altezza.

E’ ad un passo l’arrivo del nuovo attaccante: si tratta di Sebastiano Esposito, calciatore classe 2002 con un passato con le maglie di Spal, Venezia, Basilea, Anderlecht, Bari e Sampdoria. Il giocatore è di proprietà dell’Inter e avrebbe preferito l’Empoli proprio ai blucerchiati, la sua ex squadra.

Gli altri nomi

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’ l’Empoli valuta anche altri nomi sul mercato: Colombo del Milan e De Luca della Sampdoria. In difesa idee Viti del Nizza e Cistana del Brescia. Si valutano anche i ritorni di Zurkowski e Simone Bastoni.