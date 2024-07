Calciomercato Empoli, ufficiale il ritorno di Viti: la formula del trasferimento

CalcioWeb

L’Empoli studia le strategie per la prossima stagione con l’obiettivo di raggiungere la salvezza in Serie A. Il club ha definito un ritorno importante: Mattia Viti.

“Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con l’OGC Nice per l’acquisizione a titolo temporaneo, con diritto di opzione, delle prestazioni sportive del calciatore Mattia Viti”, si legge sul sito.

Chi è Mattia Viti

Mattia Viti è un difensore italiano nato a Borgo San Lorenzo il 24 gennaio 2002. Muove i primi passi nel Ponte a Greve e nell’Audace Legnaia per poi passare all’Empoli nel 2010. Mattia è uno dei prodotti cresciuti nel settore giovanile azzurro. Il suo percorso, infatti, si sviluppa fino alla prima squadra, quando il 30 settembre 2020 fa l’esordio nel match di Coppa Italia contro il Renate. Gioca anche due gare in campionato nella stagione in cui l’Empoli conquista da prima classificata la promozione in Serie A.

L’annata in massima serie è quella della consacrazione: gli azzurri raggiungono la salvezza, Viti gioca 20 partite. La prima in Serie A arriva a 19 anni, nella trasferta di Cagliari vinta dall’Empoli per 2-0. Il rendimento di Mattia attira l’attenzione del Nizza che ad agosto 2022 formalizza l’acquisto del ragazzo. Viti fa l’esordio in Ligue 1 alla quarta giornata con il Marsiglia. Alla fine saranno nove le presenze in campionato con un gol, quello al Troyes nella vittoria per 3-2, e tre in Conference League. La sua ultima stagione è stata al Sassuolo. Mattia Viti conta 6 presenze con la Nazionale Under 21.