Il Foggia è pronto a chiudere un altro colpo di calciomercato per il reparto offensivo. Il club pugliese starebbe per chiudere l’accordo per un prestito dal Venezia del classe 2005 Simone Ascione che verrà ingaggiato a titolo temporaneo fino al termine della stagione.

Ascione, 19 anni, da poco acquistato dal Venezia, nella scorsa stagione in forze all’Angri, club militante in Serie D, ha totalizzato 34 presenze, con 6 goal e 2 assist tra campionato e coppe.