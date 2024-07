Calciomercato Genoa, inizio con il botto: ottimo innesto per Gilardino

CalcioWeb

Il Genoa è reduce da una bella stagione nel campionato di Serie A ed è in contatto sul calciomercato per regalare una squadra forte al tecnico Alberto Gilardino. In attesa di definire le operazioni in uscita (soprattutto Gudmundsson), la dirigenza ha piazzato un colpo importante.

Secondo le ultime notizie è fatta per l’arrivo di Alessandro Zanoli dal Napoli. E’ un terzino destro classe 2000 con capacità di disimpegnarsi bene anche nella zona offensiva. In carriera ha indossato anche le maglie di Sampdoria e Salernitana.

La trattativa è stata definita in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Il diritto potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni.