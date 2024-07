Inter, RR e non solo: un sì dalla Premier League cambia tutti i piani per la difesa

CalcioWeb

Il calciomercato dell’Inter sembra orientato sulla difesa. Dopo aver puntellato attacco e centrocampo con gli arrivi di Taremi e Zielinski, e aver coperto lo spot di vice Sommer con Martinez, i nerazzurri avevano messo nel mirino Juan Cabal per il pacchetto arretrato, calciatore poi finito alla Juventus in un particolare intreccio di mercato che potrebbe coinvolgere anche Chiesa.

L’Inter necessita di un centrale di difesa in più, non soltanto per svecchiare un reparto in cui Acerbi, con il passare degli anni, darà sempre meno garanzie, ma anche per sopperire alla mancanza di Buchanan che salterà tutto il 2024 per infortunio. L’idea dei nerazzurri è quella di prendere un centrale che permetta a braccetti come Darmian e Carlos Augusto di dedicarsi maggiormente alle fasce in caso di necessità

Inter su Ricardo Rodriguez: la situazione

Il nome preferito per la difesa è quello di Ricardo Rodriguez. La classica occasione di calciomercato, il giocatore che capita nel posto giusto al momento giusto: arriverebbe da svincolato, stipendio basso, nessuna pretesa di giocare titolare, duttile, esperto e conosce benissimo la Serie A avendo giocato nel Milan e nel Torino. L’età è l’unico freno: sarebbe una soluzione a breve termine.

Inter su Jakub Kiwior: la situazione

Nelle ultime ore, l’apertura dalla Premier League di Jakub Kiwior potrebbe scombinare i piani di calciomercato dell’Inter. Il calciatore ha espresso il suo gradimento all’interesse dei nerazzurri e a un eventuale ritorno in Serie A. L’arrivo di Calafiori all’Arsenal ne limiterebbe ampiamente l’uso e il centrale polacco sarebbe propenso a cambiare aria.

Servono 25 milioni per acquistarlo, cifra che in questo momento l’Inter non è in grado di spendere, soprattutto non per una riserva. I nerazzurri vorrebbero lavorare l’Arsenal ai fianchi, sfruttando lo scorrere dei giorni di mercato per provare a strappare un prestito che, attualmente, i ‘Gunners’ non sono disposti a concedere, ma che magari ad agosto inoltrato potrebbero prendere in considerazione per non ritrovarsi un calciatore scontento in rosa.