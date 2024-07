Calciomercato Inter, caccia al sostituto di Buchanan: un ritorno e due svincolati

CalcioWeb

Tajon Buchanan è reduce da un gravissimo infortunio e la prossima stagione si preannuncia in salita. Il calciatore canadese ha rimediato un problema alla parte inferiore della gamba e gli esami strumentali hanno confermato la frattura della tibia e i tempi di recupero sono stati stimati tra 4 e 6 mesi.

L’infortunio del canadese complica i piani del tecnico Simone Inzaghi per la prossima stagione e il club nerazzurro è pronto a correre ai ripari sul fronte del calciomercato. La dirigenza valuta tre profili: un grande ritorno e due svincolati.

Il sostituto di Buchanan

In casa Inter continua a circolare con insistenza la notizia di un possibile ritorno di Ivan Perisic, calciatore croato attualmente all’Hajduk Spalato. Il 35enne è ancora in grado di fare la differenza e sono in corso valutazioni a 360°.

Il dirigenza Marotta è pronto a fiondarsi anche sul mercato svincolati. Due calciatori senza contratto e in grado di imporsi in Serie A sono Marcos Alonso e Kurzawa, senza contratto dopo le esperienze con le maglie rispettivamente di Barcellona e Psg.