Calciomercato Juventus, né Adeyemi né Galeno? Per Thiago Motta big della Serie A!

CalcioWeb

Juventus a caccia di talento, corsa e bonus dalle fasce. Con la situazione di Federico Chiesa ancora in bilico (freddezza sul rinnovo e scadenza 2025) e Yildiz in rampa di lancio ma ancora da valutare come titolare, i bianconeri vogliono puntare a un profilo di spessore che possa migliorare la qualità del pacchetto esterni.

Nelle ultime settimane i nomi più caldi sono stati quelli di Adeyemi del Borussia Dortmund e Galeno del Porto, profili intriganti ma anche costosi. Nessuna delle due società ha necessità di cedere e i 40-45 milioni richiesti per il primo, così come i 35 per il secondo, hanno frenato l’entusiasmo della Juventus che deve riflettere sul da farsi e su eventuali alternative.

Juventus su Nico Gonzalez: la situazione

Una soluzione low cost potrebbe arrivare dall’Italia. Giuntoli avrebbe messo nel mirino Nico Gonzalez, uno dei migliori esterni destri del campionato di Serie A. La Fiorentina è bottega cara ma in passato i due club hanno fatto affari importanti, anche con metodi di pagamento dilazionati. Non è da escludere che l’interesse della Juventus per l’esterno argentino possa essere anche una mossa di disturbo verso l’Atalanta, molto interessata al calciatore: in ballo sempre l’affare Koopmeiners che non sembra volersi sbloccare. Dispettuccio di mercato?