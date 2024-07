Calciomercato Juventus, individuato l’erede di Chiesa: è Gnabry il vero obiettivo di Giuntoli

CalcioWeb

La Juventus è la regina del calciomercato. Il dirigente Cristiano Giuntoli è scatenato e sono in contatto importanti operazioni in entrata e uscita. La ‘Vecchia Signora’ ha già definito due trattative di altissimo livello per il centrocampo: la coppia Douglas Luiz-Thuram sarà il reparto titolare nel 4-2-3-1 di Thiago Motta.

L’ex dirigente del Napoli è in continuo contatto con l’allenatore ex Bologna e le idee sono chiare. In porta è arrivato Di Gregorio e il polacco Szczesny è con la valigia in mano. In difesa le certezza sono Cambiaso, Bremer e Danilo. La Juventus è alla ricerca del centrale al fianco di Bremer e nelle ultime ore è salito alla ribalta il nome del francese Todibo del Nizza. L’alternativa è Kiwior dell’Arsenal.

Il centrocampo e l’attacco

La coppia di centrocampo sarà formata da Douglas-Luiz e Thuram, poi tanta fantasia in attacco. Per il ruolo di trequartista il prescelto è Koopmeiners. La Juventus prepara un’offerta superiore ai 50 milioni di euro per mettere l’Atalanta spalle al muro. Sulla sinistra spazio al talento di Yildiz con una possibile alternativa di esperienza (il nome nuovo è quello di El Shaarawy) e nel ruolo di prima punta ovviamente Vlahovic (l’alternativa potrebbe essere Abraham della Roma).

Il sostituto di Chiesa

Federico Chiesa non rientra più nei piani di Thiago Motta. La valutazione è di 25 milioni di euro e la Roma è pronta ad accontentare le richieste dei bianconeri. Il calciatore valuta la proposta e la decisione è attesa a breve.

La Juventus ha individuato il nome del sostituto. Secondo notizie verificate dalla nostra redazione è Serge Gnabry il prescelto di Cristiano Giuntoli nel ruolo di sostituto di Chiesa. Il calciatore tedesco è in uscita dal Bayern Monaco e il passaggio in Italia potrebbe concretizzarsi. I tedeschi, infatti, hanno appena definito l’arrivo in Germania di Michael Olise del Crystal Palace per circa 60 milioni di euro. Lo spazio per Gnabry rischia di ridursi ulteriormente e la cessione in estate è praticamente certa. La Juventus prepara un’offerta da 25 milioni di euro ma la richiesta dei tedeschi è tra i 30 e i 40 milioni.

La ‘passione’ di Gnabry per la Juventus non è una novità. Nel 2022 il tedesco aveva pubblicato sul profilo Instagram una foto con il cappellino del club bianconero. Adesso la trattativa potrebbe veramente concretizzarsi.