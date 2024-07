Calciomercato Juventus, Huijsen al Bournemouth: la cifra spiazza i tifosi

CalcioWeb

Il calciomercato estivo della Juventus passa anche dalle cessioni. Tanti gli obiettivi ancora in ballo per i bianconeri, da Todibo a Koopmeiners, da Adeyemi a Galeno. Tutti calciatori la cui valutazione si aggira dai 35-40 milioni in su. È per questo che Giuntoli, prima di tornare alla carica per chiudere i colpi in entrata, deve accumulare un buon tesoretto dalle cessioni. A volte anche pesanti.

È il caso di Dan Huijsen, giovane talento che sembrava poter diventare un pilastro della Juventus del futuro, l’anno scorso prestato alla Roma a gennaio, ma che ai bianconeri frutterà solo una forte plusvalenza. Dan Huijsen è stato ceduto al Bournemouth per 15 milioni più 3 di bonus e il 10% della futura rivendita, una cifra importante vista l’età del calciatore, ma che ha fatto storcere il naso se paragonata alle potenzialità del ragazzo.

Un’altra mossa che, come quella che porterà alla cessione di Soulè, delinea ancor di più la volontà della Juventus di voler costruire una squadra che possa essere competitiva fin da subito e puntare allo Scudetto.