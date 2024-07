Calciomercato Juventus, Inter beffata: Cabal a un passo, cifre e dettagli

CalcioWeb

Non è la prima volta che succede, c’è da giurarci, non sarà l’ultima. Le strade del calciomercato di Juventus e Inter si incrociano nuovamente e, questa volta, sembra che il sorpasso decisivo lo abbiano operato i bianconeri. L’oggetto del contendere è Juan David Cabal, giovane difensore colombiano che ha fatto molto bene al Verona nella scorsa stagione.

Sul calciatore si era mossa per tempo l’Inter, dopo aver appreso dell’infortunio di Buchanan in Copa America: i nerazzurri hanno messo nel mirino Cabal per infoltire la difesa con un calciatore giovane e di prosettiva che, allo stesso tempo, potesse anche liberare Darmian per eventuali compiti di fascia.

La Juventus, negli ultimi giorni, ha tentato un’azione di disturbo andata, evidentemente, a buon fine. L’Inter, frenata dai paletti riguardanti la situazione economica non proprio florida e con diverse operazioni ancora in ballo, ha preferito desistere dalla possibilità di fare asta. Campo libero alla Juventus che, secondo Sky Sport, può chiudere con il Verona per Cabal intorno ai 10-12 milioni di euro.