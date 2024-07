Calciomercato Juventus, Soulè in Premier: pronti 3 colpi pazzeschi, così trema anche l’Inter

CalcioWeb

La Juventus si appresta a chiudere una delle operazioni più significative del suo calciomercato estivo. Matias Soulè, giovane promessa bianconera messosi in luce con il Frosinone nella passata stagione, è vicino alla cessione al Leicester City per una cifra che si aggira intorno ai 30 milioni di euro più bonus. Il trasferimento, ormai in fase avanzata, potrebbe portare liquidità immediata nelle casse del club torinese, consentendo alla dirigenza di pianificare con maggior serenità i prossimi movimenti di mercato.

Grazie ai proventi derivanti dalla cessione di Soulè, la Juventus punta a rafforzare significativamente la rosa con l’acquisto di tre giocatori di primo livello nella sessione estiva di calciomercato: Teun Koopmeiners, Jadon Sancho e Jean-Claire Todibo. Tre colpi in grado di candidare la Juventus a seria avversaria dell’Inter nella corsa Scudetto.

Juventus su Teun Koopmeiners: obiettivo numero 1

Teun Koopmeiners, attualmente in forza all’Atalanta, è uno dei centrocampisti più promettenti del panorama europeo, nonchè il primo nome sulla lista della Juventus. Nato il 28 febbraio 1998 a Castricum, Paesi Bassi, Koopmeiners è cresciuto calcisticamente nell’AZ Alkmaar, dove ha affinato le sue doti di regista. Dotato di una visione di gioco eccezionale e di un’ottima capacità di impostazione, il centrocampista dell’Atalanta è in grado di ricoprire più ruoli in mediana, grazie alla sua versatilità e intelligenza tattica. Il costo del suo cartellino si aggira intorno ai 50-60 milioni di euro, una cifra che la Juventus vorrebbe provare ad abbassare con una contropartita, ma che forte dell’incasso di Soulè potrebbe anche versare cash.

Juventus su Jadon Sancho: sarà il sostituto di Chiesa?

Jadon Sancho, ala destra del Manchester United, è un altro obiettivo prioritario del calciomercato della Juventus. Nato a Londra il 25 marzo 2000, Sancho ha fatto il suo debutto tra i professionisti con il Borussia Dortmund, dove ha impressionato per la sua velocità, dribbling e capacità di creare occasioni da gol. Trasferitosi al Manchester United nel 2021, Sancho ha continuato a mostrare il suo potenziale, nonostante alcune difficoltà di ambientamento nella Premier League.

Il recente prestito al Borussia Dortmund, trascinato in finale di Champions League, ha sottolineato come il talento inglese abbia voglia di riscatto. Il costo del suo cartellino si aggira intorno ai 40 milioni di euro, un investimento che la Juventus potrebbe affrontare parallelamente alla cessione di Chiesa.

Juventus su Jean-Claire Todibo: aggiunta di livello in difesa

Jean-Claire Todibo, difensore centrale del Nizza, rappresenta un rinforzo ideale per il reparto arretrato della Juventus. Nato il 30 dicembre 1999 a Cayenne, Guyana francese, Todibo è cresciuto calcisticamente nel Tolosa, prima di approdare al Barcellona e successivamente al Nizza, dove ha trovato continuità e prestazioni di alto livello. Dotato di grande fisicità, velocità e senso della posizione, Todibo è in grado di garantire solidità e affidabilità alla difesa bianconera. Il costo del suo cartellino si aggira intorno ai 40 milioni di euro.