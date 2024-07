Calciomercato Juventus, asse caldissimo con il Nizza: nel mirino un difensore da 40 milioni

CalcioWeb

Asse di calciomercato caldissimo fra Juventus e Nizza. Dopo aver chiuso l’operazione che porta Khephren Thuram in bianconero, la ‘Vecchia Signora’ ha messo gli occhi su un altro gioiellino del club rossonero. Messo da parte l’interesse per Calafiori, ormai destinato all’Arsenal, la Juventus è tornata forte su Jean-Claire Todibo, difensore centrale francese di 24 anni in forza al Nizza.

Juventus su Todibo: cifre e dettagli

Juventus che non sembra voler badare a spese nella sessione estiva di calciomercato. L’interesse per Todibo è concreto ma il Nizza non sembra voler scendere dalla valutazione di 40 milioni, cifra alla quale il Manchester United aveva acquistato il calciatore prima che l’UEFA bloccasse l’operazione: le due squadre hanno la stessa proprietà (Ineos) e giocheranno entrambe in Europa League, quindi l’organo internazionale ha vietato operazioni ‘in famiglia’.

L’alternativa, nel caso in cui Todibo dovesse sfumare, è Kiwior dell’Arsenal, valutato tra i 30 e i 40 milioni. In entrambi i casi, la Juventus dovrà comunque piazzare una cessione importante per poi lanciare l’affondo decisivo: il prescelto potrebbe essere Dean Huijsen, il cui costo oscilla tra i 25 e i 30 milioni, seguito da Borussia Dortmund e Bayern Monaco.