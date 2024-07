Calciomercato Juventus, ufficiale la cessione di Huijsen al Bournemouth: la cifra incassata

CalcioWeb

Adesso è arrivata anche l’ufficialità: Dean Huijsen è un calciatore del Bournemouth. La conferma è arrivata direttamente dal club bianconero. “Le strade della Juventus e di Dean Huijsen si separano. Il difensore olandese giocherà la stagione 2024/2025 in Premier League. È ufficiale, infatti, il suo passaggio al Bournemouth, a titolo definitivo”, si legge sul sito del club.

Termina, dunque, dopo 3 anni la sua avventura in bianconero, iniziata nell’estate del 2021 quando è arrivato alla Juventus dal Malaga. Dopo una brevissima, ma quanto mai positiva parentesi in Under 17 (nella stagione 2021/2022), con annesse le prime convocazioni da sotto età in Primavera, Huijsen ha letteralmente spiccato il volo.

Nell’annata 2022/2023 ha collezionato 40 presenze tra Under 19 e Next Gen, trovando per dieci volte la via del gol: 4 nel campionato Primavera 1, 3 in UEFA Youth League, 2 in Coppa Italia Serie C e 1 nel campionato di Serie C. Per lui, poi, anche due amichevoli con la Prima Squadra nel dicembre 2022, contro Standard Liegi e Rijeka e proprio queste ultime due gare sono state il primo vero contatto con “i grandi”.

Gare, queste, che gli hanno aperto, dunque, le porte della Prima Squadra con la quale Dean si è allenato praticamente per tutta la prima parte della scorsa stagione, trovando anche l’esordio in Serie A contro il Milan a San Siro. Poi, da gennaio, c’è stata la parentesi in prestito con la maglia della Roma, dove è sceso in campo 14 volte, tra campionato e Coppa Italia, trovando anche la via del gol in due occasioni.

Le cifre dell’accordo

“Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società AFC Bournemouth per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Dean Donny Huijsen Wijsmuller a fronte di un corrispettivo di € 15,2 milioni, pagabili in cinque esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 3 milioni.

Tale operazione genera un impatto economico positivo sull’esercizio in corso pari a € 13,7 milioni, al netto degli oneri accessori (contributo di solidarietà e compensi agli agenti)”, comunica il club bianconero.