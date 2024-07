Calciomercato Lazio, Lotito: “prenderò un 2005 forte”, il nome di mister X

CalcioWeb

L’annuncio di Claudio Lotito non è passato inosservato. La Lazio continua a muoversi sul calciomercato ed è in arrivo l’ufficialità di un innesto molto importante per la prossima stagione. La squadra di Marco Baroni è in campo con l’obiettivo di riscattare l’ultimo deludente campionato.

“Prenderò un classe 2005 forte”, sono state le parole del presidente Lotito in un’intervista rilasciata a ‘Il Messaggero’.

Lazio: è Vitor Roque mister X

Il profilo vicino al club biancoceleste è quello di Vitor Roque, calciatore brasiliano del Barcellona. E’ proprio un classe 2005 di piede destro, molto veloce, tecnico e dotato di forza fisica. Il suo ruolo principale è quello di prima punta ma può disimpegnarsi anche in zona esterna. E’ stato addirittura paragonato a Ronaldo ‘Il fenomeno’. In carriera ha indossato anche le maglie di Cruzeiro e Athl. Paranaense.